Организатор "пьяных вечеринок" Андрей Ярина вышел из-под стражи: за парня внесли залог

Организатор "пьяных вечеринок" в Киеве Андрей Ярина вышел из-под стражи. За парня внесли залог в размере 272 500 гривен.

Ранее из-под стражи выпустили двух других организаторов "пьяных вечеринок" – Ярослава Домбровского и Олега Захарова. Тогда подозреваемые вышли под залог в размере 402 тысячи гривен каждый.

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В Киевской областной прокуратуре, на запрос журналистов Суспильного, отметили, что во время недавнего судебного заседания прокурор настаивал на продлении меры пресечения Андрею Ярине в виде содержания под стражей. Голосеевский районный суд в конце концов удовлетворил ходатайство прокурора, хотя и частично.

Решением суда ему (обвиняемому – 24 Канал) продолжили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи,

– отметили в Киевской областной прокуратуре.

В то же время обвиняемого суд обязал носить электронное средство контроля и запретил покидать место жительства без разрешения. Кроме того, Андрею Ярине запрещено общаться со свидетелями или потерпевшими по этому делу, и он должен сдать свой паспорт на хранение.

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