Скандал с "пьяными вечеринками": третьего фигуранта отправили под стражу
Источник:Watchers.Media
По делу с "пьяными вечеринками" в Киеве наблюдается продвижение. Третьего фигуранта дела отправили под стражу.
22 марта полиция вручила подозрение еще одному организатору "пьяных вечеринок", на которых издевались над девушками. Дело получило огласку в феврале, когда в соцсети начали распространять информацию о насилии.
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Подозреваемый был отправлен под стражу
21-летний Олег Захар, который является третьим организатором вечеринок, был отправлен под стражу с альтернативой залога в 402 тысячи гривен. Дело рассматривают по обвинению в сексуальном насилии.
Суд одобрил требование прокуратуры, которая настаивала на содержании подозреваемого под стражей. В то же время адвокат организатора вечеринок просил полностью отказать в удовлетворении ходатайства.
Подозреваемый Олег Захар / Фото Watchers.Media
Суд проходил в закрытом режиме. На слушании присутствовали только лица группы поддержки подозреваемого. Четверо из них заявили о готовности взять подозреваемого на поруки.
Что известно о пьяных вечеринках
- Группа ребят из Ивано-Франковска организовывала "пьяные вечеринки" в Киеве. В среднем злоумышленникам было по 20 лет. Ребята приглашали девушек на вечеринки, где их спаивали, а потом издевались над ними.
- "Герои" решили еще и хвастаться этим в соцсетях. Они делились фотографиями и видео с вечеринок в соцсетях. Всю вину за совершенное ребята сбрасывали на "легкомыслящих девушек, которые знали, куда идут".
- Двое подозреваемых по этому делу уже получили первые приговоры. Андрея Ярину и Ярослава Домбровского будут содержать под стражей по меньшей мере до 1 апреля 2023 года.