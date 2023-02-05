Пьяный мужчина ездил по Киеву в автомобиле без лобового стекла
Источник:Патрульная полиция Киева
Нетрезвый мужчина ездил на автомобиле без лобового стекла. Его остановили патрульные полицейские.
Водитель имел признаки наркотического опьянения. Также выяснилось, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
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Пьяный мужчина ездил без лобового стекла
Brilliance без лобового стекла заметили на въезде в Киев. Полицейские остановили автомобиль и во время общения с водителем заметили признаки наркотического опьянения.
С помощью информационных баз стражи порядка узнали, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и был лишен судом права управления,
– отметили в Патрульной полиции.
Также добавили, что во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у пассажира устройство для программирования ключей от авто. Более того, в мобильном телефоне нашли переписку с номерами российских операторов.
Нетрезвый мужчина ездил на машине без лобового стекла / Фото Патрульной полиции Киева
Инспекторы составили на водителя протокол и вынесли постановление. Поскольку у мужчин раньше были проблемы с законом, патрульные вызвали на место сотрудников управления уголовного розыска.
В Ровно 61-летняя женщина выпала из маршрутки и сильно травмировалась
В воскресенье, 29 января, в Ровно произошел несчастный случай. Пассажирка выпала из автобуса. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали с мозговой комой.
В полиции сообщили, что по предварительной информации, пассажирка автобуса сообщением "Ровно-Радивилов", 61-летняя жительница Ровно, хотела выйти из маршрутки на ближайшей остановке. Однако, упала во время движения транспортного средства на асфальтное покрытие через переднюю дверь салона. Водитель автобуса был в трезвом состоянии.