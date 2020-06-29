В поселке Великий Березный на Закарпатье, 22-летний пограничник Игорь Степанюк избил 64-летнего местного жителя. Пожилой мужчина сделал замечание компании ребят, которые громко ругались и приставали к прохожим. Что и привело к конфликтной ситуации. Известно, что сейчас продолжается расследование, а Игоря Степанюка уже уволили с военной службы.

Об этой и других шокирующих ситуациях, участниками и свидетелями которых стали сами украинцы, а также самые резонансные видео, снятые пользователями социальных сетей, – в программе "Ты смотри!" на 24 канале.

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Пограничник избил пенсионера на Закарпатье

8 июня в поселке Великий Березный пожилой мужчина проходил мимо одного из местных заведений и сделал замечание компании парней, которые нарушали общественный порядок. Один из парней за это жестоко избил 64-летнего пенсионера.

Местные жители сняли на видео и распространили в соцсетях кадры, на которых нападающий бьет старшего мужчину.

Смотрите видео жесткого избиения пенсионера на Закарпатье:

Пограничника, который избил пенсионера на Закарпатье, зовут Игорь Степанюк. Сам он родом из Полтавы. В Чопском пограничном отряде прослужил только неделю. Командование отряда объяснило, что Степанюк избил пенсионера из-за того, что был пьян.

Пресс-секретарь Западного оперативного командования Государственной пограничной службы Роман Павленко рассказал, что руководство Чопского пограничного отряда назначило и провело служебное расследование. Поэтому вина военнослужащего установлена и доказана.

Приказом начальника Чопского пограничного отряда военнослужащий уволен с военной службы,

– прокомментировал Роман Павленко.

Он также отметил, что должностные лица Великоберезнянского отдела Национальной полиции внесли в единый реестр досудебных расследований. Поэтому сейчас продолжается расследование этого дела.

Пьяный экс-советник мэра Харькова устроил резонансное ДТП

8 июня в Харькове Юрий Санин, бывший советник Харьковского мэра Геннадия Кернеса спровоцировал ДТП на проспекте Победы.

От удара водитель "Рено" и двое его пассажиров получили серьезные травмы и были отправлены в больницу. Водитель "Мерседеса", который стал виновником аварии, остался без повреждений.

Свидетели аварии сразу заметили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя очень агрессивно. В частности, он угрожал одному из свидетелей ударить по голове.

Юрий Санин отказался на месте ДТП пройти тест на содержание алкоголя в крови. Поэтому экс-чиновника отвезли в ближайшую больницу, чтобы сделать анализы там. Однако и в больнице бывший советник Геннадия Кернеса отказался сдавать кровь. И попытался совершить драку с активистами, приехавшими в медучреждение.

Во время перепалки активисты даже применили газовый баллончик, чтобы успокоить виновника аварии. Почти сразу после этого он снова бросился на окружающих с кулаками.

Смотрите видео инцидента с экс-советником мэра Харькова (присутствует нецензурная лексика):​

Что известно про Юрия Санина

Юрий Санин – бывший начальник департамента земельных ресурсов в Харьковском горсовете. В свое время он был советником городского мэра Геннадия Кернеса.

По словам руководителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, это уже не первый случай ДТП с участием Юрия Санина. Он уже был участником других аварий в состоянии возможного алкогольного опьянения.

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Кроме этого, Дмитрий Булах отметил, что не надеется, что это закончится чем-то хорошим, то есть, какими-то санкциями в отношении Санина.

Думаю, что он избежит ответственности и за это ДТП, и, к сожалению, последующие возможные ДТП будут продуктом того, что он не несет наказания за постоянные серийные ситуации.

Напомним, что в 2018 году Юрию Санину объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Что известно о подозрении Юрию Санину? По данным Прокуратуры Харьковской области, экс-чиновник с нарушением законов подписал проект, благодаря которому в частную собственность передали 0,22 гектара государственных земель. Говорится о 2 участках, которые были в постоянном пользовании госпредприятия "Киевская лесная научно-исследовательская станция".

Скандал с чиновником Херсонского облсовета

Недавно на должность руководителя аппарата Харьковской ОГА назначили Владимира Клюцевского. Ранее он возглавлял аппарат в другой облгосадминистрации – в Херсонской. Но 3 месяца назад в Херсоне его уволили с должности со скандалом.

Говорится, что Клюцевский и еще трое госслужащих пригласили поздравить своих коллег-женщин с 8 марта группу "Степ". Выступление сопровождалось подтанцовкой с полуобнаженными девушками.

Смотрите видео скандального выступления в Херсонской ОГА:

10 марта председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев уволил людей, которые были ответственными за празднование. Впрочем почти через 3 месяца причастного к организации этого поздравления Владимира Клюцевского назначили на должность руководителя аппарата Харьковской облгосадминистрации.

Руководитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах отметил, что не понимает, как можно было назначить на эту должность человека, который "прославился" таким поздравлением с 8 марта.

"Не понимаю, что может принести этот человек", – подчеркнул он.

В Шегинях двое украинцев перелезли через забор

Во время брифинга пограничников 15 июня журналисты зафиксировали, как на пункте пропуска "Шегини" через забор перелезали люди.

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На видео, которое опубликовали журналисты издания "Твой город" заметно на переднем плане заместителя начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексея Гавел, который рассказывал об очереди на пешем переходе в пункте пропуска. Зато на его фоне человек перелезал через забор.

Как сообщил спикер Западного оперативного командования Государственной пограничной службы Роман Павленко, нарушителями оказались 40-летняя женщина и 39-летний мужчина из Черкасской области.

Эти люди пояснили, что решили вернуться обратно, потому что увидели большую очередь, а также неблагоприятные погодные условия.

Нарушителей задержали в результате нарушения режима пункта пропуска и привлекли к административной ответственности. В частности, они оплатили по 170 гривен.

Роман Павленко отметил, что никто из военнослужащих Госпогранслужбы не привлекался к ответственности. Потому что вины пограничников в этом не было.

Пресс-секретарь Западного оперативного командования Государственной пограничной службы также отметил, что факта незаконного пересечения границы не было. Ведь они не пересекали границу из Украины в Польшу. Они внесены в базу данных на выход из Украины. Поэтому им нужно было только этим направлением движения вернуться к инспектору, который их оформлял.

Инспектор отменил бы из базы данных информацию об их пропуске в Польшу. И они могли спокойно вернуться на территорию Украины за пределы пункта пропуска,

– пояснил он.

Роман Павленко отметил, что эта ситуация обусловлена объективными чинпиками. В частности, желанием людей попасть в Польшу. В Госпогранслужбе это называют пиковыми нагрузками.

И добавил: чтобы реагировать на такие ситуации пограничники:

осуществляют увеличение численности пограничных нарядов в пункте пропуска;

проводят постоянное взаимодействие со своими коллегами из сопредельных государств.

Граждане устроили самосуд ворам в Запорожской области

Жители городка Акимовка в Запорожской области поймали двух воров, которые обокрали дом пожилой пары. Воров решили наказать публично, облив их зеленкой и заставив пробежать весь город с плакатом: "Мы воруем у стариков".

За ними парочкой ехала машина с инициаторами самосуда и следила, чтобы нарушители никуда не ушли.

Жители Акимовки самостоятельно наказали воров: видео

Но на этом история не закончилась. Один из воров написал заявление в полицию. И полицейские открыли дело на мужчину, который устроил это наказание. По словам вора, их не только облили зеленкой и опозорили, но и избили.

Поэтому инициатора самосуда теперь будут судить за нанесение легких телесных повреждений ворам. Зато дело в отношении кражи, которую совершили воры, местная полиция так и не открыла. Поскольку пенсионеры не захотели писать заявление о том, что их обокрали.