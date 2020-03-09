"Жареный кабанчик" и полуобнаженные девушки: как в Херсоне поздравляли депутаток с 8 марта

На заседании Херсонского областного совета решили поздравить местных депутаток с Международным женским днем. Для этого пригласили известную херсонскую группу "Степь", которую сопровождали девушки с подтанцовкой.

Поздравили депутаток легендарной песней группы "Жареный кабанчик". Видео зажигательных танцев девушек в зале Херсонского облсовета опубликовал в своем фейсбуке депутат Дмитрий Булах.

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Заседание совета состоялось днем ​​6 марта накануне Международного женского дня. После выступления группа "Степь" поздравила женщин облсовета и пожелала всего наилучшего.

Фронтмен группы "Степь" Андрей Череднюк в комментарии 24 канала отметил, что в таких костюмах группа выступает давно. В частности в этом образе девушки танцевали в эфире шоу "X-фактор", который транслировали на всю Украину. Поэтому группе непонятен шум вокруг этого выступления.

К слову: 24 канал также направил запрос в Херсонский областной совет, чтобы узнать, сколько средств было потрачено на такой перформанс. Мы добавим эту информацию, когда получим ответ.