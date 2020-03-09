"Смажений кабанчик" і напів оголені дівчата: як у Херсоні вітали депутаток з 8 березня – відео
На засіданні Херсонської обласної ради вирішили привітати місцевих депутаток із Міжнародним жіночим днем. Для цього запросили відомий херсонський гурт "Степ", який супроводжували дівчата з підтанцьовкою.
Привітали депутаток легендарною піснею гурту "Смажений кабанчик". Відео запальних танців дівчат у залі Херсонської облради опублікував у своєму фейсбуці депутат Дмитро Булах.
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Засідання ради відбулося вдень 6 березня напередодні Міжнародного жіночого дня. Опісля виступу гурт "Степ" привітав жінок облради і побажав усього найкращого.
Фронтмен гурту "Степ" Андрій Череднюк у коментарі 24 каналу зазначив, що у таких костюмах гурт виступає давно. Зокрема в цьому образі дівчата танцювали в ефірі шоу "X-фактор", який транслювали на всю Україну. Тому гуртові не зрозумілий галас довкола цього виступу.
До слова: 24 канал також надіслав запит у Херсонську обласну раду, аби дізнатися, скільки коштів було витрачено на такий перформанс. Ми додамо цю інформацію, коли отримаємо відповідь.
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