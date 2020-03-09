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      "Смажений кабанчик" і напів оголені дівчата: як у Херсоні вітали депутаток з 8 березня – відео

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      Танці в Херсонській обласній раді на 8 березня / колаж 24 каналу

      На засіданні Херсонської обласної ради вирішили привітати місцевих депутаток із Міжнародним жіночим днем. Для цього запросили відомий херсонський гурт "Степ", який супроводжували дівчата з підтанцьовкою.

      Привітали депутаток легендарною піснею гурту "Смажений кабанчик". Відео запальних танців дівчат у залі Херсонської облради опублікував у своєму фейсбуці депутат Дмитро Булах

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      Засідання ради відбулося вдень 6 березня напередодні Міжнародного жіночого дня. Опісля виступу гурт "Степ" привітав жінок облради і побажав усього найкращого.

       

      Фронтмен гурту "Степ" Андрій Череднюк у коментарі 24 каналу зазначив, що у таких костюмах гурт виступає давно. Зокрема в цьому образі дівчата танцювали в ефірі шоу "X-фактор", який транслювали на всю Україну. Тому гуртові не зрозумілий галас довкола цього виступу.

      До слова: 24 канал також надіслав запит у Херсонську обласну раду, аби дізнатися, скільки коштів було витрачено на такий перформанс. Ми додамо цю інформацію, коли отримаємо відповідь.

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: 8 березня Курйозні новини Новини Херсона Новини України
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