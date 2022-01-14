Пьяный судья разгромил остановку во время ДТП и вышел сухой из воды

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Останнім часом подібних новин про смертельні ДТП через нетверезих водіїв занадто багато. Усе тому, що більшість із тих, хто сідає в такому стані за кермо впевнені у можливості "розв'язувати питання" у суді.

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Більш упевнені у своїй безкарності судді, які самі їздять п'яними. Вони завжди можуть розраховувати на допомогу інших суддів, Вищої ради правосуддя та правоохоронців. Яскравим доказом цього є справа судді Романа Тітівалова.

Серйозна ДТП судді Тітівалова

Майже 3 роки тому, у лютому 2019 року, суддя Турійського суду Волинської області Роман Тітівалов святкував свій 37 день народження. Після цього сів за кермо Audi та потрапив у серйозну ДТП.

За свідченнями очевидців суддя виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з вантажівкою DAF, яка через це злетіла на обочину та знесла зупинку громадського транспорту. На щастя, там нікого не було і ніхто не постраждав.



Тітівалов на автомобілі в'їхав у вантажівку / Фото з фейсбуку очевидців

Зате дісталось самому судді. Він серйозно травмувався і його ж одразу забрали до лікарні. Там у нього взяли кров і провели експертизу, яка показала 2,67 проміле алкоголю, що у 13 раз більше норми. Іншими словами, суддя був дуже п'яним.

Суддю почали "відмазувати"

Перевірили на алкоголь і водія фури. Драгер показав, що він повністю тверезий.

Звістка про ДТП одразу розлетілась і туди підтягнулись місцеві активісти, які стали свідками дуже цікавих подій. Зокрема, місцевий начальник поліції оперативно прибув на місце та почав "замітати сліди". Слідчий ДБР, який з'явився десь через 3 години теж не надто старався зафіксувати злочин.

Стало зрозуміло, що справу готуються "зливати", а суддю "відмазувати" будь-якими способами.

Зрештою так і вийшло. Спершу за справу взялось львівське теруправління Державного бюро розслідувань. Там розслідували-розслідували й у січні 2020 року справу закрили.

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Знаєте чому? Виявляється неможливо встановити, хто винен і що там взагалі відбулось. Начебто слідчий Базалюк зробив усе можливе, але більше доказів немає.

Цікаво, що сам суддя відмовився надавати будь-які свідчення. Водій фури був готовий усе розповісти. Ба більше, мені відомо, що є ще свідки й докази, які є важливими для встановлення обставин ДТП. Проте чомусь у ДБР їх не захотіли побачити.

Сенсаційний висновок про сп'яніння

Хто винен у ДТП не встановили, але ж точно відомо, що п'яний як чіп суддя сів за кермо. За це передбачено великий штраф і позбавлення прав керування на рік. Саме тому на Тітівалова склали протокол і передали до Ковельського суду.



Авто Романа Тітівалова після ДТП / Фото з фейсбуку очевидців

Там суддя Бойчук дуже оперативно розглянув справу, провів своє розслідування і зробив прямо сенсаційні висновки. Іменем України він вирішив, що немає доказів того, що суддя Тітівалов був у стані сп'яніння. Саме тому він повністю невинний і справу слід закрити.

А як же ж експертиза про 2,67 проміле алкоголю в крові запитаєте ви? Усе дуже просто. Суддя вирішив, що це не кров Тітівалова.

У нього взяли кров, а потім підмінили на чиюсь іншу. Виходить, що проти судді було проведено цілу спецоперацію з фальсифікацією ключового доказу.

Такі серйозні висновки Бойчук зробив без виклику лікаря, який відбирав кров та слідчого ДБР, який передавав її на експертизу. М'яко кажучи, сумнівне рішення, яке дуже схоже на банальне "відмазування" судді.

Без дисциплінарного проступку

Проте і це ще не все. Якщо суддя сідає п'яним за кермо, то це ще й дисциплінарний проступок, за який він може втратити посаду. Саме тому на суддю Тітівалова подали ще й дисциплінарну скаргу у Вищу раду правосуддя.

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Вона потрапила до відомої Світлани Шелест. Зазвичай такі скарги на суддів лежать у ВРП місяцями. Цю розглянули за 1,5 місяці та 13 березня 2020 року перша дисциплінарна палата відмовилась бодай відкрити провадження.

Чому? У ВРП послались на рішення Ковельського суду, який встановив, що доказів перебування судді у стані сп'яніння немає, а кров судді хтось підмінив.

Тут є важливий нюанс. У ВРП так спішили відбілити суддю, що не звернули увагу на те, коли це рішення набрало чинності.

Це відбулось лише 17 березня, тобто через 4 дні після рішення ВРП. Тобто в основі ухвали лежить нечинне рішення суду, що є очевидним грубим порушенням.

Соратники-захисники Тітівалова

У цьому явному "відмазуванні" судді Тітівалова взяв участь виконувач обов'язків голови ВРП Олексій Маловацький, а також Тетяна Розваляєва і Наталія Краснощокова.

Дуже цікаво, що на це скаже Етична рада, коли буде оцінювати їхню доброчесність. До речі, є цікаві факти, які можуть пояснити таку лояльність ВРП до Тітівалова.

Річ у тім, що на той момент її очолював Андрій Овсієнко, який починав свою кар'єру саме у Турійському суді. Його дружина є адвокатом і мала чимало справ у судді Тітівалова.



ВРП з Овсієнком є лояльні до Тітівалова / Фото пресслужби ВРП

Проте найцікавіше інше. Виявляється у дружини голови ВРП була земельна ділянка у Турійському районі біля мальовничого озера Велище, яку вона подарувала рідному брату судді Тітівалова.

У них очевидно дуже близькі стосунки, які явно стали у пригоді, коли скарга на суддю розглядалась у ВРП. Проте це ще не кінець історії. Суспільний розголос змусив прокуратуру скасувати постанову про закриття кримінальної справи щодо ДТП Тітівалова і розслідування продовжилось, як і спроби "відмазати" суддю.

Потерпілий, а не винний

Треба визнати, що спроби є успішними й дуже креативними. Так, адвокат Тітівалова звернувся до слідчого з вимогою визнати суддю потерпілим у справі.

Так-так, вам не почулось. Водія, який п'яним спричинив ДТП треба визнати потерпілим.

Абсурд? Так. Саме тому адвокату відмовили. Він оскаржив відмову до Личаківського суду міста Львова. Суддя Жовнір 4 листопада 2020 року відмовив у задоволенні цієї абсурдної скарги.

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Далі починається ще один сюр. Отримавши відмову у Личаківському суді, адвокат Тітівалова подає аналогічну скаргу у Луцький суд Волинської області. О диво, суддя Алла Полюшко ухвалює протилежне рішення та зобов'язує прокурора визнати Тітівалова потерпілим у справі про його ДТП.

Що це дає судді? Дуже багато. Оскільки суддя вже не є потенційним обвинуваченим, а потерпілим, то справа підслідна не ДБР, а поліції. Саме тому її швидко передають у Ковельский райвідділ поліції, тобто рідне місто судді.

За свідченнями очевидців відразу після ДТП керівник місцевої поліції намагався знищити важливі докази.

Ключовою тут була роль судді Полюшко, яка ухвалила явно корупційне рішення, що прямо суперечить рішенню Личаківського суду. Саме тому ми подали на неї скаргу у ВРП.

Ви будете сміятись, але вона потрапила до тієї ж Світлани Шелест, яка розглядала скаргу на Тітівалова. У засіданні дисциплінарної палати брали участь ті ж Краснощокова та Розваляєва, а також Суховий і Плахтій.

До речі, остання є колегою Полюшко, бо є суддею цього ж суду. Як ви думаєте, яке було рішення? Звісно, що відмовити у відкритті провадження, бо жодних порушень у діях Полюшко не виявили.

Оскарження справи

Тоді ми вирішили раз уже ВРП вважає, що кров Тітівалова була сфальшована, то за це має хтось відповісти. Я подав заяву про злочин і ДБР провело розслідування.

Проте у червні 2021 року справу закрили, бо встановили, що ніякої фальсифікації не було й експертизу проводили саме крові Тітівалова. Тільки от у постанові не було достатньої чіткості.



За фальсифікацію у справі Тітівалова мають відповісти ​/ Фото Ковель media

Я оскаржив цю постанову і попросив суд надати мені матеріали провадження для ознайомлення. Справу розглядав колега Полюшко суддя Покидюк. Він відмовив мені в ознайомленні з матеріалами справи, хоча це моє беззаперечне право.

Категорично проти були й прокурор та слідчий ДБР. Тобто у цих матеріалах точно є щось, про що, на переконання суду і слідства не можна знати третім особам. Це не таємниця слідства, бо справа закрита.

Справа ще не завершена

У підсумку постанову скасували й ДБР має провести дорозслідування факту "фальсифікації крові". Хоча вже очевидно, що вони й тут робитимуть усе, щоб не зашкодити судді Тітівалову.

Проте справа ще не завершена. Ми точно докладемо всіх зусиль, щоб справедливого покарання зазнав не лише суддя Тітівалов, але і ті хто його "відмазував".

Особливо чинні члени Вищої ради правосуддя. Переконаний, що Етична рада не буде заплющувати на це очі. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість обов'язково переможе.