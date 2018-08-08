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Пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста на Ровненщине

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На Ровненщине пьяный депутат совершил смертельное ДТП
На Ровненщине пьяный депутат совершил смертельное ДТП / Фото из открытых источников

Во вторник, 7 августа, вечером на 141 километре автодороги "Ровно-Городище-Староконстантинов" вблизи села Александрия депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации сбил насмерть велосипедиста.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления полиции в Ровненской области Александр Панасюк, передает телеканал "UA: Ровно".

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Как отмечают журналисты, автомобиль политика стоял в поле в трехстах метрах от места ДТП.

В то же время, жена погибшего рассказала, что ее 58-летний муж возвращался с работы. Он работал в доме престарелых сантехником и всегда ездил на работу на велосипеде.

В полиции подтвердили, что за рулем Audi Q7 на иностранной регистрации был депутат Сарненского райсовета 36-летний Петр Зембицкий. Кроме того, правоохранители отметили, что политик находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,27 промилле алкоголя в его организме.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство, однако водителя не задерживали. Как сообщил заместитель начальника ГУНП Александр Панасюк, сейчас назначены экспертизы, которые будут проведены в первую очередь. По их результатам будут принимать решение объявлять депутату подозрение. Однако, сделать это можно будет только по согласованию с прокурором области из-за депутатского статуса водителя.

 

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Ровно Алкоголь Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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