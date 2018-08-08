П'яний депутат на смерть збив велосипедиста на Рівненщині

У вівторок, 7 серпня, ввечері на 141 кілометрі автодороги "Рівне-Городище-Старокостянтинів" поблизу села Олександрія депутат Сарненської районної ради за кермом автомобіля Audi Q7 на іноземній реєстрації збив на смерть велосипедиста.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління поліції в Рівненській області Олександр Панасюк, передає телеканал "UA: Рівне".

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Як зазначають журналісти, автомобіль політика стояв у полі за триста метрів від місця ДТП.

Водночас, дружина загиблого розповіла, що її 58-річний чоловік повертався з роботи. Він працював у будинку для літніх людей сантехніком і завжди їздив на роботу велосипедом.

У поліції підтвердили, що за кермом Audi Q7 на іноземній реєстрації був депутат Сарненської райради 36-річний Петро Зембицький. Окрім того, правоохоронці зазначили, що політик перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 1,27 проміле алкоголю в його організмі.

За фактом ДТП слідчі порушили кримінальне провадження, проте водія не затримували. Як повідомив заступник начальника ГУНП Олександр Панасюк, зараз призначені експертизи, які будуть проведені першочергово. За їхніми результатами прийматимуть рішення чи оголошувати депутату підозру. Проте, зробити це можна буде лише за погодженням з прокурором області через депутатський статус водія.