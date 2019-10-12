Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Винницкой области: фото
В Винницкой области пьяный полицейский стал виновником аварии. В результате ДТП погиб человек, еще двое пострадали.
Полицейский выехал на встречную полосу, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Хмельницком.
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После этого полицейский за рулем Skoda Octavia столкнулся с автомобилем Audi 80.
В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался,
– говорится в сообщении.
Виновник аварии – водитель сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве.
Место аварии / Источник: dbr.gov.ua
Ему сообщили о подозрении, полицейскому теперь грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.