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      П’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП на Вінниччині: фото

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      У Вінницькій області п'яний поліцейський влаштував ДТП, є жертви
      У Вінницькій області п'яний поліцейський влаштував ДТП, є жертви / ДБР

      У Вінницькій області п’яний поліцейський став винуватцем аварії. В результаті ДТП загинула людина, ще дві постраждали.

      Поліцейський виїхав на зустрічну смугу, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

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      Після цього поліцейський за кермом Skoda Octavia зіткнувся із автомобілем Audi 80.

      У результаті ДТП троє потерпілих отримали численні травми та були доправлені до лікарні, де одна з них померла,
      – мовиться у повідомленні.

      Винуватець аварії – водій сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції в Києві.


      Місце аварії/ Джерело: dbr.gov.ua

      Йому повідомили про підозру, поліцейському тепер загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини політики Поліція Вінниця Державне бюро розслідувань
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