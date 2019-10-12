У Вінницькій області п’яний поліцейський став винуватцем аварії. В результаті ДТП загинула людина, ще дві постраждали.

Поліцейський виїхав на зустрічну смугу, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

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Після цього поліцейський за кермом Skoda Octavia зіткнувся із автомобілем Audi 80.

У результаті ДТП троє потерпілих отримали численні травми та були доправлені до лікарні, де одна з них померла,

– мовиться у повідомленні.

Винуватець аварії – водій сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції в Києві.



Місце аварії/ Джерело: dbr.gov.ua

Йому повідомили про підозру, поліцейському тепер загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.