В Черном море оккупанты держат 5 кораблей с 36 ракетами "Калибр"
Источник:Военно-Морские Силы ВСУ
российские оккупанты держат в Черном море 5 своих кораблей. Они оборудованы 36 ракетами типа "Калибр".
Угроза ракетных ударов существует не только с Черного, но и со Средиземного моря. Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВСУ 22 августа.
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россия держит 36 ракет в Черном море
В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 36 ракет,
– говорится в сообщении.
В Средиземном море оккупанты также держат 5 носителей крылатых ракет "Калибр". В Азовском море ситуация спокойнее. Там расположены лишь до 4 кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций.
За сутки в интересах россии Керчь-Еникальским проливом переправились:
- к Азовскому морю – 33 судна, из них 10 – двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю – 38 судов, из них 9 – продолжили движение в направлении пролива Босфор;
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