Новая атака на энергетику: пять областей Украины снова без света: пять областей Украины
- Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре, оставив без электроснабжения часть потребителей в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но в некоторых областях действуют аварийные отключения, которые будут отменены после стабилизации ситуации.
В ночь на 4 февраля враг снова нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Без электроснабжения осталась часть потребителей в пяти областях Украины.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Что известно об очередной атаке России на энергообъекты Украины?
В ночь на 4 февраля российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
Из-за повреждения энергооборудования утром 4 февраля зафиксированы отключения электроэнергии в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
Как отмечают энергетики, во всех районах, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты работают над ликвидацией последствий российского удара и восстановлением электроснабжения потребителей.
В Укрэнерго отметили, что в результате предыдущих российских атак 4 февраля продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Впрочем, в некоторых областях Украины вынужденно применяются аварийные отключения света, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).
В компании сообщили, что потребление энергии 4 февраля возросло. По состоянию на утро оно на 5,2% выше чем в то же время 3 февраля. Это специалисты связывают с восстановлением электроснабжения для большинства потребителей. Также энергетики смогли уменьшить объемы вынужденных ограничений в отдельных регионах Украины.
Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточиваний,
– попросили в Укрэнерго.
Россия била по Одесской области 4 февраля: какая там ситуация?
Российские войска атаковали Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате обстрела есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.
Кроме того, подверглись разрушениям более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. Пострадали пять человек.
Напомним, из-за сложных погодных условий 16 населенных пунктов в Одесской области на утро 4 февраля полностью или частично остаются обесточенными.