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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Пятая суббота протестов "желтых жилетов" во Франции: уже есть несколько десятков задержанных

      92 Читати новину українською
      Протесты "желтых жилетов" во Франции
      Протесты "желтых жилетов" во Франции / Соцсети

      Во Франции уже пятую неделю продолжаются массовые протесты "желтых жилетов". Каждую субботу демонстранты выходят на массовые акции, чтобы власть удовлетворила их требования. По состоянию на 13 часов 15 декабря известно о 43 задержанных.

      Об этом пишет BBC.

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      Протесты "желтых жилетов" во Франции

      Однако, это значительно меньше, чем количество арестованных во время предыдущих протестов. Так, в минувшую субботу в это время было задержано уже 300 человек, а под конец дня счет велся уже на тысячи.

      Протесты "желтых жилетов" во Франции

      В связи с протестами, некоторые музеи 15 декабря закрыли, однако это не касается Лувра и Эйфелевой башни.

      Правопорядок во французской столице охраняют 8 тысяч полицейских.Протесты "желтых жилетов" во Франции

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?
      Протесты "желтых жилетов" начались с Франции. Это были водители, протестовавшие против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, Доступное жилье.
      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на горючее. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права таким способом, который им кажется правильным.
      За последние несколько недель акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте уже запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты до них не добрались.

      Теги: Протесты "желтых жилетов" Новости Франции протесты
      Источник: 24 Канал
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