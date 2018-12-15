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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      П'ята субота масових протестів "жовтих жилетів" у Франції: вже є кілька десятків затриманих

      65 Читать новость на русском
      Протести "жовтих жилетів" у Франції
      Протести "жовтих жилетів" у Франції / Соцмережі

      У Франції вже п'ятий тиждень тривають масові протести "жовтих жилетів". Щосуботи демонстранти виходять на масові акції, аби влада задовольнила їхні вимоги. Станом на 13 годину 15 грудня відомо про 43 затриманих.

      Про це пише BBC.

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      Протести "жовтих жилетів" у Франції

      Однак, це значно менше, аніж кількість арештованих під час попередніх протестів. Так, минулої суботи у цей час було затримано вже 300 людей, а під кінець дня рахунок вівся вже на тисячі. 


      Протести "жовтих жилетів" у Франції

      Хоча деякі ЗМІ повідомляють вже про 73 затриманих. 

      У зв'язку із протестами, деякі музеї 15 грудня закрили, проте це не стосується Лувру та Ейфелевої вежі. 

      Правопорядок у французькій столиці охороняють 8 тисяч поліцейських. 


      Протести "жовтих жилетів" у Франції

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.


      Протести у Франції

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.

      Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.

      За останні кілька тижнів акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті вже заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.

      Теги: протести Протести "жовтих жилетів" Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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