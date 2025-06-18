В Израиле попрощались с украинцами, которые погибли во время иранского обстрела

В Израиле прошло прощание с 5 украинцами, которые стали жертвами иранского обстрела в ночь на 15 июня. Все они были членами одной семьи.

Церемонию прощания провели на месте атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля.

Читайте также Удар Ирана по дому в Бат-Яме: погибли украинцы, в том числе трое детей

Что известно о погибших украинцах в Израиле

В результате обстрела Ираном города Бат-Ям погибли:

Настя Бурик, 8 лет,

мама Мария Пешкурева, 30 лет,

бабушка Елена Соколова, 54 года,

двоюродный брат Насти Илья Пешкурев, 14 лет,

двоюродный брат Насти Константин Тутевич, 10 лет.

Прощание с украинцами, которые погибли в Израиле / Фото МИД Израиля

Семья переехала в Израиль в 2022 году. Маленькая Настя там лечилась от лейкемии.

Папа девочки Артем Бурик военнослужащий. Он рассказывал, что его дочь "была как маленький ангел".

Некоторые дети капризничают, устраивают истерики, истерично плачут, когда у них что-то забираешь, но не она. Она была очень спокойной. Ее характер был таким же, как у моей матери – нежным, тихим. Она никогда не плакала или жаловалась,

– говорил он Daily Mail.

Мама Константина и Ильи Анна Пешкурова рассказала, что позволила своим детям переехать в Израиль, чтобы те не видели войны. Они плакали из-за обстрелов, поэтому женщина решила отпустить их.

"Костя, младший мальчик, всегда играл в детской группе, которую наши волонтеры организовали, чтобы немного освободить время родителей, но Илья всегда приходил на наши мероприятия для взрослых. Он был очень умным и очень любил общаться со взрослыми. Он любил рассказывать всякие интересные вещи", – также рассказал представитель организации Chance4Life, которая помогла семье переехать в Израиль.

Всего той ночью в Бат-Яме погибли 9 человек.