Пятеро украинских военных получили ранения на Донбассе
Источник:Штаб ООС
На Донбассе за сутки 29 октября получили ранения сразу 5 украинских защитников. Пророссийские оккупанты 19 раз проигнорировали договоренности о режиме тишины.
В Штабе ООС говорят, что раненых военных сразу доставили в больницу. Сейчас их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
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Украинские военные говорят, что наемники один раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Где стреляли силы противника:
- Вблизи Прицепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
- В сторону Зайцево – дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
- У Майорска и Новотошковского – применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- Возле Новоселовки – совершили обстрел из минометов калибра 82 миллиметра.
- В направлении Катериновки – стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Возле Водяного украинские войска попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Марьинки обстрел вели из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Павлополя оккупанты стреляли из гранатометов.
Наемники задействовали беспилотники
Российские оккупационные войска задействовали беспилотники. С их помощью враг сбросил выстрелы ВОГ-17 в районе Станицы Луганской и Павлополя. Кроме того," Орлан-10 " пересек линию разграничения на Луганщине.
Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,
– сообщили в штабе ООС.
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Отметим, что 28 октября на Донбассе тоже не обошлось без раненых защитников Украины. Двое воинов пострадали во время обстрелов и их доставили в больницу. Медики оценили их состояние как средней тяжести.