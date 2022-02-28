Пятый день войны России против Украины: погибли более 5 тысяч захватчиков

28 февраля 2022 , 08:48
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Источник:

фейсбук Ганни Маляр

Российские захватчики уже пятый день атакуют Украину. Однако наши Вооруженные силы наносят им удары, из-за чего потери врага с каждым днем возрастают.

Российские потери серьезно растут. Новую статистику обнародовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Новая статистика потерь оккупантов

По состоянию на 6:00 28 февраля потери врага:

  • 29 самолетов;
  • 29 вертолетов;
  • 816 боевых бронированных машин;
  • 74 пушки;
  • 1 ЗРК "Бук";
  • 21 "Град";
  • 291 единица автомобильной техники;
  • 60 цистерн;
  • 3 беспилотника ОРТ;
  • 2 судна;
  • 5 средств ПВО;
  • около 5300 военных.

Относительно личного состава войск захватчиков Анна Маляр подчеркнула, что информацию уточняют, потому что порой она поступает с опозданием из-за затяжных боев.

Автор: Іван Магуряк