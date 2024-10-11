Пятый удар за октябрь: Киев с разных направлений атаковали дроны

В ночь на 11 октября Россия ударила по Украине "Шахедами". В Киеве велась работа ПВО по вражеским целям.

Под утро в Киеве слышались звуки взрывов. Так украинская противовоздушная оборона сбивала "Шахеды" в небе над столицей.

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Киев был под атакой дронов

В КГВА рассказали, что дроны заходили в Киев с разных направлений. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов. Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

На эту минуту в Киеве дали отбой тревоги, а вот в Киевской области еще ведется боевая работа против остальных запущенных БПЛА врага.

Поэтому, подчеркнули власти, не исключено, что в Киеве могут объявить повторную тревогу.

Настоятельно прошу прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями,

– призвал председатель КГВА Сергей Попко.

К слову, каждый день россияне устраивают воздушную атаку на Украину. В ночь на 10 октября враг запустил 62 дрона и несколько ракет разных типов. Силы ПВО смогли сбить 41 "Шахед". В результате атаки пострадали гражданские объекты и критическая инфраструктура в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.