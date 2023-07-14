Рада досрочно прекратила полномочия Плачковой с ОПЗЖ
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от запретной партии ОПЗЖ. Ранее Татьяна Плачкова составила мандат.
Решение о досрочном прекращении полномочий нардепы приняли 14 июля. Об этом информирует 24 Канал.
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Полномочия Плачковой прекратили
Прекращение полномочий Плачковой поддержали 283 народных избранника. Кстати, теперь в Раде осталось всего 404 из 450 депутатов. Это новый рекорд, отметил Ярослав Железняк.
Также добавил, что для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17 депутатов. Сейчас сразу две "на грани". В частности, депутатская группа "Партия "За будущее", из которой вышел Сергей Минько и "Восстановление Украины", где после сложения мандата Плачковой также осталось всего 17 депутатов.
То есть выход еще одного депутата приведет к роспуску группы через 14 дней,
– отметил Железняк.
Что этому предшествовало
- Прежде всего заметим, что в июне 2022 года Верховный Суд окончательно запретил деятельность ОПЗЖ в Украине.
- ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к нашему государству и наносила значительный ущерб интересам Украины.
- В июле этого года Татьяна Плачкова подала заявление о сложении депутатских полномочий.