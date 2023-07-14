Рада досрочно прекратила полномочия Плачковой с ОПЗЖ

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от запретной партии ОПЗЖ. Ранее Татьяна Плачкова составила мандат.

Решение о досрочном прекращении полномочий нардепы приняли 14 июля. Об этом информирует 24 Канал.

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Полномочия Плачковой прекратили

Прекращение полномочий Плачковой поддержали 283 народных избранника. Кстати, теперь в Раде осталось всего 404 из 450 депутатов. Это новый рекорд, отметил Ярослав Железняк.

Также добавил, что для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17 депутатов. Сейчас сразу две "на грани". В частности, депутатская группа "Партия "За будущее", из которой вышел Сергей Минько и "Восстановление Украины", где после сложения мандата Плачковой также осталось всего 17 депутатов.

То есть выход еще одного депутата приведет к роспуску группы через 14 дней,

– отметил Железняк.

Что этому предшествовало