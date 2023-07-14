Рішення про дострокове припинення повноважень нардепи ухвалили 14 липня. Про це інформує 24 Канал.

До теми Нардепка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова склала мандат

Повноваження Плачкової припинили

Припинення повноважень Плачкової підтримали 283 народних обранці. До речі, тепер у Раді залишилося лише 404 з 450 депутатів. Це новий рекорд, зауважив Ярослав Железняк.

Також додав, що для наявності групи або фракції в цьому скликанні мінімально необхідно 17 депутатів. Тож зараз одразу дві "на грані". Зокрема, депутатська група "Партія "За майбутнє", з якої вийшов Сергій Мінько та "Відновлення України", де після складання мандату Плачкової також залишилося лише 17 депутатів.

Тобто вихід ще одного депутата призведе до розпуску групи через 14 днів,

– зазначив Железняк.

Що цьому передувало