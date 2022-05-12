Геннадий Труханов отметил, что количество ракетных ударов увеличилось. – нет ничего удивительного.

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Ведь первоначально российские оккупанты хотели окружить, а также захватить город Одесса.

Их флот не раз подходил к нашим берегам. Они продвигались на Николаев, но их остановили. Потом на Вознесенск – снова остановили,

– сообщил Геннадий Труханов.

"То есть фактически тот план, который у них был с первого дня войны остается сегодня актуальным", – добавил Труханов.

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