Геннадий Труханов отметил, что количество ракетных ударов увеличилось. – нет ничего удивительного.
Важно На Юге ВСУ не дают врагу ни атаковать, ни продвинуться: потери оккупантов за сутки
Ведь первоначально российские оккупанты хотели окружить, а также захватить город Одесса.
Их флот не раз подходил к нашим берегам. Они продвигались на Николаев, но их остановили. Потом на Вознесенск – снова остановили,
– сообщил Геннадий Труханов.
"То есть фактически тот план, который у них был с первого дня войны остается сегодня актуальным", – добавил Труханов.
Что известно о последних российских обстрелах Одессы
- Российские военные 11 мая в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесской области. О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Он сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет.
- Вооруженные силы России в четвертый раз запустили ракету по мосту через Днестровский лиман. Войска агрессора нанесли удар крылатой ракетой. О звуках взрывов местные жители Одессы начали сообщать около 15.35.
- Впервые вооруженные силы России нанесли удар по мосту, ведущему из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы, еще 26 апреля. Тогда в результате удара был поврежден железнодорожный путь. Повторный удар по мосту через Днестровский лиман россияне нанесли 2 мая. В тот же день войска агрессора третий раз ударили по мосту в Одесской области.
- Российские захватчики 9 мая снова обстреляли Одесскую область. Они выпустили по области ракеты типа "Кинжал". Вспыхнувший на месте попадания пожар успешно ликвидировали. Пока известно, что 2 человека пострадали. Их доставили в больницу.
- Также 9 мая российские войска запустили по Одессе 7 ракет. Враги попали в два объекта гражданской инфраструктуры – торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. К сожалению, известно о раненом и погибшем человеке.
- По состоянию на вечер 8 мая – оккупанты выпустили по Одесской области 9 ракет. Большинство уничтожили силы противовоздушной обороны, но другие повредили газопровод, электроподстанцию и дома.
- Оперативное командование "Юг" сообщило о том, что всего за сутки 7 мая российские оккупанты атаковали Одесскуюю область 10 крылатыми ракетами. 4 из них враг выпустил по области, 6 ракет прилетели в город.
Это важно – Украина предложила России обмен защитников "Азовстали": смотрите видео