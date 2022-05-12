Геннадій Труханов зазначив в тому, що кількість ракетних ударів збільшилася. – немає нічого дивного.
Важливо На Півдні ЗСУ не дають ворогу ані атакувати, ані просунутися: втрати окупантів за добу
Адже початково російські окупанти хотіли оточити, а також захопити місто Одеса.
Їхній флот неодноразово підходив до наших берегів. Вони просувалися на Миколаїв, але їх зупинили. Потім на Вознесенськ – знову зупинили,
– повідомив Геннадій Труханов.
"Тобто фактично той план, який у них був з першого дня війни, залишається сьогодні актуальним", – додав Труханов.
Що відомо про останні російські обстріли Одеси
- Російські військові 11-го травня вчергове завдали ракетного удару по Одеській області. Про наслідки ворожих обстрілів розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області. Постраждалих і руйнувань внаслідок обстрілу – немає.
- Збройні сили Росії вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман. Війська агресора завдали удару крилатою ракетою. Про звуки вибухів місцеві жителі Одеси почали повідомляти близько 15:35.
- Вперше збройні сили Росії завдали удару по мосту, який веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси, ще 26-го квітня. Тоді внаслідок удару було пошкоджено залізничну колію. Повторний удар по мосту через Дністровський лиман росіяни завдали 2-го травня. Того ж дня війська агресора втретє вдарили по мосту на Одещині.
- Російські загарбники 9 травня знову обстріляли Одещину. Вони випустили по області ракети типу "Кинджал". Пожежу, яка спалахнула на місці влучання, успішно ліквідували. Наразі відомо, що 2 особи постраждали. Їх доставили в лікарню.
- Також 9 травня російській війська запустили по Одесі 7 ракет. Вороги влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури – торговий центр, склад готової продукції широкого споживання. На жаль, відомо про поранених та загиблу людину.
- Станом на вечір 8 травня – окупанти випустили по Одещині 9 ракет. Більшість знищили сили протиповітряної оборони, проте інші пошкодили газогін, електропідстанцію та будинки.
- Оперативне командування "Південь" повідомило про те, що загалом впродовж доби 7 травня російські окупанти атакували Одещину 10 крилатими ракетами. 4 з них ворог випустив по області, 6 ракет прилетіли у місто.
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