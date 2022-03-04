План эвакуации из ЗАЭС готов, работает только один энергоблок

В ВСУ сообщают, что в Энергодаре сложная ситуация. План эвакуации на случай аварии на Запорожской атомной электростанции готов, но пока никого не эвакуируют.

Об этом в телефонном разговоре с ВСУ отметил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Важно Пожар на ЗАЭС был полностью ликвидирован

В настоящее время работает один энергоблок из шести. Персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и следит за безопасностью.

В настоящее время площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации. По всей территории Запорожской области ситуация напряженная и сложная,

– пишут в ЗОВА.

Действия русских оккупационных войск – прямое нарушение Гаагской и Женевской конвенции.

Что произошло на Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС 4 марта непрерывно обстреливали российские захватчики.

Снаряд попал в энергоблок. Из-за этого возник пожар.

Пожарные не могли попасть на территорию АЭС из-за постоянных атак россиян. Территорию АЭС также пытались заминировать кадыровцы.

Однако работникам ГСЧС удалось ликвидировать огонь.

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