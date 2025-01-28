В разговоре с 24 Каналом политолог-американистка Александра Филипоненко рассказала, как Кремль пытается улучшить отношения с администрацией нового президента США. К слову, Владимир Путин уже заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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План Кремля в отношении США

Как отметила политолог-американистка, в Кремле очень хотят понравиться Дональду Трампу. Стоит обратить внимание на то, каким образом Путин поздравил Трампа с победой, заявив, что с американским политиком у него всегда были хорошие отношения и если бы у Трампа "не украли победу" в 2020 году, то "конфликта" в Украине не было бы.

Дональд Трамп в 2020 году действительно очень болезненно воспринял свое поражение. Он не признавал проигрыш. Хотя уже неоднократно было доказано, что все посчитали честно. Понимая, насколько это важно для Трампа, российский диктатор спекулирует и говорит, что победу у него все же украли. Это большое желание понравиться новому президенту США,

– сказала Филипоненко.

В Кремле думают, что порадуют Трампа и переговоры пройдут в их пользу. Однако маловероятно, что все эти большие ставки сработают в реальности. Несмотря на то, что у России самые большие запасы ядерного оружия, Трамп дал понять, что воспринимает страны только по уровню их экономики, с которой у страны-агрессора есть проблемы.

Обратите внимание! В России не могут сдержать рост инфляции, которая превышает все прогнозы. Годовая продовольственная инфляция уже превысила 10%. В то же время росСМИ утверждают, что якобы экономика растет.

"Надо смотреть на то, кто такой Дональд Трамп. Личное он отставляет, все же это человек бизнеса. Он любит и умеет хвалить, говорить хорошие слова, а потом внезапно давит. Так Трамп делает с каждым из своих оппонентов", – добавила политолог-американистка.

Например, Трамп публично восхищался китайским лидером Си Цзиньпином. Несмотря на это, американский президент уже с 1 февраля собирается ввести 10% пошлины для Китая.