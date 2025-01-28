У розмові з 24 Каналом політологиня-американістка Олександра Філіпоненко розповіла, як Кремль намагається покращити відносини з адміністрацією нового президента США. До слова, Владімір Путін вже заявив про готовність Росії до переговорів щодо України.

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План Кремля щодо США

Як зазначила політологиня-американістка, у Кремлі дуже хочуть сподобатися Дональду Трампу. Варто звернути увагу на те, у який спосіб Путін привітав Трампа з перемогою, заявивши, що з американським політиком у нього завжди були хороші відносини і якби у Трампа "не вкрали перемогу" у 2020 році, то "конфлікту" в Україні не було б.

Дональд Трамп у 2020 році дійсно дуже болісно сприйняв свою поразку. Він не визнавав програш. Хоча вже неодноразово було доведено, що все порахували чесно. Розуміючи, наскільки це важливо для Трампа, російський диктатор спекулює і каже, що перемогу у нього все ж таки вкрали. Це велике бажання сподобатися новому президенту США,

– мовила Філіпоненко.

У Кремлі думають, що потішать Трампа й переговори пройдуть на їхню користь. Однак малоймовірно, що всі ці великі ставки спрацюють в реальності. Попри те, що у Росії найбільші запаси ядерної зброї, Трамп дав зрозуміти, що сприймає країни тільки за рівнем їх економіки, з якою у країни-агресора є проблеми.

Зверніть увагу! У Росії не можуть стримати ріст інфляції, яка перевищує усі прогнози. Річна продовольча інфляція вже перевищила 10%. Водночас росЗМІ стверджують, що нібито економіка зростає.

"Треба дивитися на те, хто такий Дональд Трамп. Особисте він відставляє, все ж таки це людина бізнесу. Він любить й вміє хвалити, говорити хороші слова, а потім раптово тисне. Так Трамп робить з кожним зі своїх опонентів", – додала політологиня-американістка.

Наприклад, Трамп публічно захоплювався китайським лідером Сі Цзіньпіном. Попри це, американський президент вже з 1 лютого збирається впровадити 10% мита для Китаю.