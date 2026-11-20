Россия годами выстраивала образ большой державы, используя страх перед своей военной мощью и демонстрацию геополитического влияния. Однако визит Владимира Путина в Китай обнажил слабость этого мифа: вместо равноправного партнера Кремль получил роль второстепенного гостя, а Пекин продемонстрировал, кто на самом деле определяет правила игры.

Россия годами выстраивала образ великой державы, используя страх перед своей военной мощью и демонстрацию геополитического влияния. Однако визит Владимира Путина в Китай обнажил слабость этого мифа: вместо равноправного партнера Кремль получил роль второстепенного гостя, а Пекин продемонстрировал, кто на самом деле определяет правила игры. За символическим унижением российского лидера могут скрываться гораздо более опасные для Украины намерения Москвы – добиться от США признания оккупированных территорий и ослабить международную поддержку Киева.

Журналистка и психолог Лариса Волошина объяснила 24 Каналу, почему российский миф о величии и непобедимости постепенно разрушается, как Кремль пытается использовать окружение Дональда Трампа для легитимизации оккупации и почему пример Марокко и Западной Сахары может стать опасным прецедентом для Украины. Также Волошина оценила, почему Китай и Европа не заинтересованы в российском сценарии, как санкции влияют на экономику России и может ли страна-агрессор повторить путь позднего Советского Союза.

Деконструкция пропагандистского мифа

Визит российской делегации в Шэньчжэнь стал не просто дипломатической неудачей, а публичной деконструкцией мифа о величии России и ее лидера.

Вместо ожидаемого триумфа и пафосных параллелей с Ялтинской конференцией, которые активно продвигала российская пропаганда, глава Кремля столкнулся с откровенным игнорированием протокольных почестей. Отсутствие государственного гимна и исполнение "Щелкунчика" вместо него стали четким сигналом со стороны Китая.

Как отмечает Лариса Волошина, Россия и ее лидер долгое время существовали как большой информационный конструкт, построенный на смеси страха и соблазна. Однако после ряда военных и имиджевых поражений этот конструкт перестал работать.

Западные элиты и общество больше не испытывают парализующего страха, поскольку диктатор утратил свою привлекательность и выглядит жалко, избегая общения с мировыми СМИ в кулуарах саммита. Смех и презрение к российским провалам стали главным инструментом разрушения этого колоссального мифа.

Марокканский прецедент и "план Кушнера"

Несмотря на публичное унижение в Китае, главная опасность для Украины кроется в кулуарных договоренностях, которые Россия пытается выстроить с окружением Дональда Трампа. Анализируя так называемый "план Кушнера", Волошина обращает внимание на стратегию Кремля: добиться одностороннего признания Соединенными Штатами новых границ России, закрепленных в их конституции.

Этот сценарий не является новым для американской политики. В 2020 году администрация Трампа уже применила подобный подход в отношении Марокко и Западной Сахары. Тогда США в одностороннем порядке признали оккупированные территории марокканскими в обмен на признание Марокко государства Израиль. Хотя это решение не прошло через ООН, оно создало опасный прецедент, когда часть мира начала считать границы неопределенными.

Цель Москвы заключается именно в этом – превратить Украину в территорию с размытыми границами. Даже если такое признание со стороны США будет неполным, оно вызовет цепную реакцию среди лояльных к России стран Африки или таких союзников, как Беларусь.

Это существенно затруднит процесс международной поддержки деоккупации украинских территорий, ведь Кремль надеется, что при условии американского признания новых реалий Украина не решится на военное освобождение своих земель. Подобные риски нарушения территориальной целостности Украины уже обсуждались в контексте мирного плана Трампа и возможного признания оккупированных территорий российскими.

Почему Пекин и Европа блокируют российский сценарий

Реализации этого опасного плана пока мешает прагматичная позиция Китая и Европейского Союза. Пекин крайне чутко относится к принципу территориальной целостности из-за вопроса о Тайване.

Открытые заявления российского руководства о намерении изменить границы заставили китайский МИД публично напомнить о нерушимости Хельсинкских протоколов. Унижение российской делегации стало четким сигналом: Москва вторглась в зону интересов Пекина, и Китай не позволит разрушать базовые принципы международного права.

Кроме того, Китай категорически не заинтересован в геополитическом пакте между Путиным и Трампом. Пекину выгоден затянувшийся конфликт, который постепенно истощает Россию, превращая ее в сырьевой придаток, но не позволяет ей укрепиться за счет договоренностей с США.

В то же время Китай стремится сохранить европейские рынки, поэтому жестко ограничивает попытки Кремля прибегать к ядерному шантажу Европы.

Со своей стороны, Европа также демонстрирует стойкость. Европейские страны уже адаптировались к отказу от российских энергоносителей, выстроили новые логистические цепочки и не заинтересованы в снятии санкций в обмен на изменение границ на континенте. Ультиматумы Кремля больше не работают, поскольку Европа осознала собственную автономность в вопросах безопасности.

Синдром позднего СССР: неизбежный финал

Анализируя текущую ситуацию, Волошина проводит четкую параллель между современной Россией и Советским Союзом времен Михаила Горбачева. Как и СССР во время войны в Афганистане, Россия оказалась в историческом течении, которое неизбежно ведет к экономическому и политическому краху.

Несмотря на рост мировых цен на нефть, российская экономика демонстрирует стремительное падение доходов из-за действия западных санкций. Кремль отказывается признать поражение и вывести войска, повторяя роковую ошибку советского руководства, которое до последнего отвергало призывы покинуть Афганистан.

Исторический опыт показывает, что такое упрямство лишь ускоряет коллапс системы. Россия сжигает собственные ресурсы, и этот процесс уже невозможно остановить ни кулуарными договоренностями, ни истерическими ракетными ударами. Страна-агрессор уверенно движется к моменту, когда физически не сможет удерживать оккупированные территории.

Журналистка Лариса Волошина о коварном замысле Путина: видео