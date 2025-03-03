Глава Еврокомиссии завтра представит план перевооружения Европы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить план перевооружения Европы. Это произойдет завтра, 4 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление фон дер Ляйен, которую приводит The Guardian.

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План перевооружения Европы

Глава Еврокомиссии отмечает, что планирует во вторник проинформировать страны ЕС о планах укрепления оборонной промышленности и военного потенциала блока.

"Завтра я письмом проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы", – заявила она журналистам. Президент Еврокомиссии сказала об этом 3 марта в Брюсселе.

Она отметила, что Европа нуждается в "масштабном усилении обороны, без всяких сомнений".

Мы хотим прочного мира, но прочный мир может быть построен только на силе, а сила начинается с укрепления нас самих,

– добавила фон дер Ляйен.