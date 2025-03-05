План первых шагов к миру будет готов в ближайшее время, –Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что план первых шагов к миру будет готов в ближайшее время. Украина работает над ним в ускоренном режиме.

Детали он обсудил во время разговора с премьером Словении Робертом Голобом относительно саммита лидеров в Лондоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. "Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США", – подчеркнул президент.