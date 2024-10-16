Пока не могу поддержать, – генсек Рютте отреагировал на План победы и приглашение Украины в НАТО

Владимир Зеленский представил парламентариям План победы. Один из его пунктов предусматривает приглашение Украины в Альянс уже сейчас.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался относительно быстрого приглашения Украины в Альянс, передает 24 Канал.

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Рютте прокомментировал пункт о приглашении Украины в Альянс

По словам Рютте, он хорошо знает все элементы Плана победы. Генсек напомнил, что на летнем саммите было решено, что членство Украины в Альянсе является необратимым процессом. Сейчас с Киевом и союзниками продолжаются разговоры о том, какие следующие шаги надо сделать, чтобы приблизить членство Украины в НАТО. Подробностей этих обсуждений Рютте раскрывать не стал.

Также Рютте отметил, что вопрос будущего Украины в НАТО решают все члены Альянса. Ни Путин, ни Россия никоим образом не могут повлиять на это.

Отдельно генсек сказал, что пока не может поддержать План победы, поскольку "там есть много моментов, в которых надо разобраться".

Марк Рютте подчеркнул, что план будет рассмотрен за закрытыми дверями с союзниками, и могут быть разные мнения относительно его деталей.

Генеральный секретарь назвал План победы сильным сигналом от Зеленского и его команды.

К слову, в США высказались относительно быстрого приглашения Украины в НАТО.