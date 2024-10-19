Зависит от Запада: что нужно, чтобы война перешла на территорию России

Во втором пункте Плана победы Украины говорится о возвращении войны на территорию России. Это возможно реализовать, но есть вопросы к международным партнерам.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Известно, что план победы Украины имеет тайное приложение, где может быть указано количество оружия, которое необходимо для новых операций на территории России.

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Нужны решения от партнеров

Президент Зеленский отмечал, что при наличии ресурсов Украина способна вести успешные операции на территории России и защищать собственные земли. При этом Путин действительно не имел достаточно сил для сдерживания в Курской области. Также, по всей видимости, в Курской области не было масштабных фортификационных сооружений со стороны россиян.

Пока не видно, что реакция союзников была решительной. В последнее время не было больших пакетов помощи, которые сигнализировали бы, что Запад готовит Украину к новому наступлению.

Мы видели реакцию стран-партнеров и как они поддерживают поставки вооружения. Вчерашний пакет на 425 миллионов долларов – это совсем не о решительной поддержке. Предыдущий пакет у нас был где-то 3 недели назад на 375 миллионов. Ранее во время подготовки к наступлению шли пакеты по 3 миллиарда долларов в месяц,

– сказал Вигиринский.

Уже были приблизительные цифры, что Украине обходится война в более чем 100 миллионов долларов в сутки. И это без учета пакетов военной помощи, которые передают союзники. Учитывая это, союзники пока не дают Украине помощь для наступательных операций на территории России. Скорее речь идет о поддержании определенной температуры и о защите территорий.

Владимир Зеленский рассказал о договоренности с Джо Байденом. Соединенные Штаты будут предоставлять большие пакеты военной помощи от полумиллиарда до 750 миллиардов долларов каждые 2 – 3 недели. Цель – максимально усилить Украину до конца 2024 года.