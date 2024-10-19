Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Відомо, що план перемоги України має таємний додаток, де може бути вказана кількість зброї, яка необхідна для нових операцій на території Росії.

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Потрібні рішення від партнерів

Президент Зеленський наголошував, що за наявності ресурсів Україна здатна вести успішні операції на території Росії та захищати власні землі. При цьому Путін дійсно не мав достатньо сил для стримування у Курській області. Також, очевидно, в Курській області не було масштабних фортифікаційних споруд з боку росіян.

Поки не видно, що реакція союзників була рішучою. Упродовж останнього часу не було великих пакетів допомоги, які сигналізували б, що Захід готує Україну до нового наступу.

Ми бачили реакцію країн-партнерів і як вони підтримують постачання озброєння. Вчорашній пакет на 425 мільйонів доларів – це геть не про рішучу підтримку. Попередній пакет у нас був десь 3 тижні тому на 375 мільйонів. Раніше під час підготовки до наступу йшли пакети по 3 мільярди доларів на місяць,

– сказав Вігірінський.

Вже були приблизні цифри, що Україні обходиться війна у більш ніж 100 мільйонів доларів на добу. І це без урахування пакетів військової допомоги, які передають союзники. Враховуючи це, союзники наразі не дають Україні допомогу для наступальних операцій на території Росії. Швидше йдеться про підтримання певної температури та захист територій.

Володимир Зеленський розповів про домовленість з Джо Байденом. Сполучені Штати надаватимуть великі пакети військової допомоги від пів мільярда до 750 мільярдів доларів кожні 2 – 3 тижні. Мета – максимально посилити Україну до кінця 2024 року.