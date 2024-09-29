Почему украинцам еще не презентовали План победы: Ермак ответил

Владимир Зеленский представил План победы партнерам, в частности Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты США. Украинцы еще не видели его, поэтому Андрей Ермак рассказал, когда с планом смогут ознакомиться наши граждане.

Первые три пункта Плана победы Украины содержат шаги, к которым партнеры должны прибегнуть уже в декабре. Курская операция является частью плана.

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Почему украинцам еще не показывали План победы и что в него вошло

Не могу открывать все, что проговаривалось, особенно потому, что на финальную стадию выходит президентская кампания в США. Она очень напряженная, а позиция президента является принципиальной, мы не хотим никоим образом говорить что-то, что может быть использовано против Украины,

– объяснил Ермак в эфире телемарафона.

Впрочем, он заверил: все, что планировали во время поездки в США, было сделано, хотя многие и не верили в это.

Некоторые детали не раскрывают публично, чтобы о них не узнал враг. Но украинцы все же смогут увидеть План победы.

"Это план президента и, безусловно, как он пообещал, что после презентации президенту США, партнерам, я думаю, что он будет представлен украинцам", – сказал руководитель Офиса президента.

Кроме Байдена и обоих кандидатов, план обсудили с лидерами из Группы семи (G7).

По словам Андрея Ермака, Украину поддерживают в США, обычные американцы также не равнодушны. Киев поддерживает контакты с обоими штабами, чтобы и республиканцы, и демократы знали, что происходит в государстве и на фронте.