Перші три пункти Плану перемоги України містять кроки, до яких партнери мають вдатися вже у грудні. Курська операція є частиною плану.

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Чому українцям ще не показували План перемоги та що в нього увійшло

Не можу відкривати все, що проговорювалося, особливо тому, що на фінальну стадію виходить президентська кампанія у США. Вона дуже напружена, а позиція президента є принциповою, ми не хочемо жодним чином говорити щось, що може бути використане проти України,

– пояснив Єрмак в ефірі телемарафону.

Утім, він запевнив: усе, що планували під час поїздки в США, було зроблено, хоч багато хто і не вірив у це.

Деякі деталі не розкривають публічно, щоб про них не дізнався ворог. Але українці все ж матимуть змогу побачити План перемоги.

"Це план президента і, безумовно, як він пообіцяв, що після презентації президенту США, партнерам, я думаю, що він буде представлений українцям", – сказав керівник Офісу президента.

Окрім Байдена та обох кандидатів, План обговорили з лідерами з Групи семи (G7).

За словами Андрія Єрмака, Україну підтримують у США, звичайні американці також не байдужі. Київ підтримує контакти з обома штабами, щоб і республіканці, і демократи знали, що відбувається в державі та на фронті.