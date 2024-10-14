В ОП назвали главные акценты Плана победы Зеленского

Украина уже разработала План победы и представила его странам Запада. Наши партнеры должны его поддержать и вместе с Украиной стать на путь принуждения России к миру.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что есть ряд причин, почему План победы сначала обсуждают с партнерами. От их решений зависит, можно ли будет его реализовать.

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Почему План победы должен был увидеть Запад

В документе, который предложил Владимир Зеленский, количественно рассчитано, что нужно Украине для победы. Поэтому наши партнеры должны согласиться, что принудить Россию к миру можно только через конкретные параметры, соответствующее количество оружия, инвестиций и санкций.

Это абсолютно реалистичный план, который построен на анализе, того, что мы сегодня видим на линии фронта, учитывая нанесение ударов украинским оружием по территории России, сухопутную операцию в Курской области и так далее,

– отметил Михаил Подоляк.

Более того, этот план построен на анализе ресурсной способности России. Мы видим, что страна-агрессор также имеет существенные дефициты, они нарастают и их пытаются компенсировать, развивая стратегическое партнерство с Северной Кореей, Ираном. На все это также надо реагировать.

Поэтому в Плане победы, кроме части, которую выполняет Украина, также есть часть, которую должны выполнить наши партнеры. Говорится о видах оружия и его количестве, отмене всех неформальных запретов.

Если партнеры готовы к этому полностью присоединиться, то тогда понятно, что план будет абсолютно действенным. Логика такова: презентуем тем, кто является партнером именно с ресурсной точки зрения. А после этого, чтобы говорить не о теории, а о практике, – будет презентация для широкой общественности,

– пояснил советник главы ОПУ.

Какие главные акценты Плана победы

Сейчас продолжаются переговоры, работа в тематических группах. Впрочем, в ближайшем будущем президент Украины сообщит, когда именно состоится представление документа. Конечно, он имеет определенные засекреченные сведения, о которых говорить не будут.

Президент отмечает логику процесса, не просто говорит о дополнительной поставке оружия, а о логике того этапа войны, на котором мы находимся. Здесь должно быть и политическое принуждение России, и дипломатическое, через страны Глобального Юга, и экономическое, то есть санкции,

– подчеркнул Подоляк.

Важным является перенос войны на территории врага. Для этого нужны конкретные инструменты: дальнобойные ракеты, дроны, авиация в большом объеме. Через все можно будет повлиять на социальные настроения внутри России, на восприятие россиянами того, что происходит.

Также важен акцент на субъектности Украины. Если есть суверенные права, тогда надо публично сказать, что никто не может запрещать нам куда-то вступать, решать, можно ли быть членом того или иного альянса.

"То есть 4 составляющие: дипломатия, экономика, политика и военный компонент. Почему военный? Потому что Россия – это страна, которая не понимает слово. Ее можно только заставить, в частности через изменение социальных настроений. Это страна, которая может только ненавидеть или только бояться. Этого компонента "бояться" можно достичь благодаря большому количеству необходимых инструментов", – подытожил Михаил Подоляк.