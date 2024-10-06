Зеленский дал поручение Сырскому проработать детали плана победы с партнерами
Источник:Владимир Зеленский
В️ традиционном вечернем обращении 6 октября президент Зеленский вспомнил о плане победы Украины в войне. В частности, глава государства рассказал, что дал поручение главкому Сырскому по проработке документа с западными партнерами.
Кроме того, представители Украины сейчас работают над планом победы в США. Об этом рассказал Владимир Зеленский.
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Украина продолжает работать над планом победы
Главнокомандующий Сирский будет работать с командой над военными пунктами плана победы.
Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям плана победы – военных пунктов плана и стратегических безопасности,
– рассказал президент Зеленский.
Он также добавил, что начальник Генштаба ВСУ Баргилевич и вице-премьер-министр Стефанишина поехали работать над планом в Вашингтон.
Напомним, что Зеленский рассказал, что Украина представит план победы всем партнерам во время "Рамштайна" 12 октября.
Он также сказал, что наша страна имеет четкую стратегию, как приблизить справедливое окончание войны, и добавил, что обсуждение плана мира уже начали с США и привлекают к этому других партнеров.