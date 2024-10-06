Зеленский дал поручение Сырскому проработать детали плана победы с партнерами

В️ традиционном вечернем обращении 6 октября президент Зеленский вспомнил о плане победы Украины в войне. В частности, глава государства рассказал, что дал поручение главкому Сырскому по проработке документа с западными партнерами.

Кроме того, представители Украины сейчас работают над планом победы в США. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

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Украина продолжает работать над планом победы

Главнокомандующий Сирский будет работать с командой над военными пунктами плана победы.

Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям плана победы – военных пунктов плана и стратегических безопасности,

– рассказал президент Зеленский.

Он также добавил, что начальник Генштаба ВСУ Баргилевич и вице-премьер-министр Стефанишина поехали работать над планом в Вашингтон.

Напомним, что Зеленский рассказал, что Украина представит план победы всем партнерам во время "Рамштайна" 12 октября.

Он также сказал, что наша страна имеет четкую стратегию, как приблизить справедливое окончание войны, и добавил, что обсуждение плана мира уже начали с США и привлекают к этому других партнеров.