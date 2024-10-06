Окрім того, представники України наразі працюють над планом перемоги у США. Про це розповів Володимир Зеленський.

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Україна продовжує працювати над планом перемоги

Головнокомандувач Сирський працюватиме із командою над військовими пунктами плану перемоги.

Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей плану перемоги – військових пунктів плану та стратегічних безпекових,

– розповів президент Зеленський.

Він також додав, що начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич та віцепремʼєр-міністр Стефанішина поїхали працювати над планом у Вашингтон.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що Україна представить план перемоги всім партнерам під час "Рамштайну" 12 жовтня.

Він також сказав, що наша країна має чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни, та додав, що обговорення плану миру уже розпочали із США та залучають до цього інших партнерів.