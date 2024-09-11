Как заставить Россию закончить войну: Зеленский привел детали плана победы Украины

В конце августа Владимир Зеленский сообщил о существовании плана победы Украины. Президент привел некоторые его детали.

Так, Зеленский во время пресс-конференции в Киеве отметил, что сначала обсудит план победы Украины с президентом США Джо Байденом. Что еще говорил украинский гарант, сообщает 24 Канал.

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План победы Украины

По словам Владимира Зеленского, план победы Украины в большинстве зависит от поддержки США и других партнеров.

Это план усиления, серьезного усиления Украины. Он будет иметь и психологический, и политический, и разного характера по вооружению влияние на решение России закончить эту войну,

– говорит президент.

Украинский лидер подчеркнул, что план победы Украины обязательно должен быть представлен ко второму Саммиту мира. Эта инициатива особенно поможет в том, чтобы принудить Россию к миру и выводу войск с нашей территории.

Отметим, что Владимир Зеленский не раскрывал в целом конкретные пункты плана. Однако президент раньше рассказал, что один из его пунктов – Курская операция. Второй пункт включает стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира, третье направление – это мощный пакет принуждения к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое – экономическое.