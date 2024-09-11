Так, Зеленський під час пресконференції у Києві зазначив, що спочатку обговорить план перемоги України з президентом США Джо Байденом. Що ще говорив український гарант, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мінськ-3, або Ще одна пастка: що відомо про "мирний план" Шольца і як реагують Україна та Росія

План перемоги України

За словами Володимира Зеленського, план перемоги України в більшості залежить від підтримки США та інших партнерів.

Це план посилення, серйозного посилення України. Він буде мати й психологічний, й політичний, й різного характеру щодо озброєння вплив на рішення Росії закінчити цю війну,

– каже президент.

Український лідер наголосив, що план перемоги України обов'язково має бути презентовано до другого Саміту миру. Ця ініціатива особливо допоможе в тому, щоб примусити Росію до миру і виведення військ з нашої території.

Зазначимо, що Володимир Зеленський не розкривав назагал конкретні пункти плану. Проте президент раніше розповів, що один із його пунктів – Курська операція. Другий пункт включає стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, третій напрямок – це потужний пакет примусу до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий – економічний.