"Это не наша война": Орбан цинично объяснил свою критику Плана победы Зеленского

Виктор Орбан не поддержал План победы, представленный Владимиром Зеленским. По мнению венгерского премьера, таким образом Украине не удастся победить.

Ранее Виктор Орбан признался, что план Зеленского вселяет в него "ужас".

Смотрите также "Стратегию надо менять": Орбан снова пожаловался, что ЕС "бездумно влез в войну"

"Вам не выиграть"

В утреннем радиоинтервью 18 октября венгерский премьер снова высказался относительно Плана победы. Глава правительства считает, что он не сработает. Поэтому премьер Венгрии стоит на том, чтобы начинать немедленные переговоры с Россией.

По словам Орбана, ЕС ведет себя как воюющая сторона. Впрочем, говорит политик, конфликт нельзя решить на фронте. "Надо садиться за стол переговоров", – подчеркнул он.

Орбан рассказал, что он и другие 26 членов ЕС были шокированы услышанной от Зеленского стратегией победы.

Если они сейчас переходят на план победы, то у вас до сих пор был план на поражение? Мы этого не поддерживаем, потому что это не план победы для Венгрии. Мы не участвовали в войне раньше и в дальнейшем участвовать не будем,

– подчеркнул Орбан.

Политик заявил, что Украине с этим планом не победить. Не воевать, прекратить огонь и закончить войну – это, по мнению Орбана, "хорошая идея".

"У каждого есть стратегия войны, у нас есть стратегия мира", – добавил он.

Напомним, что 17 октября на заседание Евросовета Зеленский представил свой План победы. По словам президента, большинство партнеров его поддержало. На других союзников нужно давить.