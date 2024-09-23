План победы Зеленского будет включать продолжение операции в Курской области, – The Times

План победы Украины, который Владимир Зеленский представит Джо Байдену, будет содержать важные пункты относительно Курской области. Документ предусматривает продолжение операции в этом российском регионе.

Об этом написали журналисты издания The Times. Кроме этого, Украина стремится получить современное вооружение от Запада.

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Какие пункты могут войти в план победы Украины

Журналисты отметили, что в план входят гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО", а также международная финансовая помощь для украинской экономики. Также документ будет содержать запрос на "специфическое" современное вооружение.

Владимир Зеленский намерен представить всеобъемлющий план победы, направленный на принуждение России к переговорам с Украиной, во время своих предстоящих визитов в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия.

The Times отметили, что президент Украины намерен требовать гарантий безопасности, направленных на то, чтобы Украина не была вынуждена принять невыгодное для себя мирное соглашение при потенциальной будущей администрации Трампа.

Зеленский отметил необходимость немедленной поддержки со стороны президента Байдена и других западных лидеров, утверждая, что это имеет решающее значение для того, чтобы Украина вступила в переговоры до конца года с позиции силы.

Я думаю, что это историческая миссия. Сделаем все это сегодня, пока все чиновники, которые хотят победы Украины, находятся на официальных должностях,

– сказал украинский лидер.

Кроме Байдена, Зеленский собирается представить свой план кандидатам на пост президента США – вице-президенту демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл первые три пункта плана победы Украины. Одним из пунктов является однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира, Курская операция также является частью плана, ее второго пункта, а третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия.