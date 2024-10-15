У Зеленского предупредили, что он не расскажет всего о Плане победы в Раде

Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский о Плане победы в Верховной Раде расскажет не все. В частности, президент не будет говорить о приложениях документа.

Советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона, что действительно украинский лидер 16 октября в Верховной Раде представит План победы. Ведь этот План – это логика этого этапа войны, логика того, почему в этой войне не может быть компромиссных странных инициатив, которые утверждают, что можно остановить войну, не принуждая Россию к этому, отдав ей что-то, пишет 24 Канал.

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Что не расскажет президент о Плане победы

Президент хочет, чтобы общество понимало, потому что там (в Плане победы – 24 Канал) есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине, но там есть другое, там есть логика к пониманию, что войну можно закончить, только заставив Россию осознать, что будет дальше,

– заявил Михаил Подоляк.

Советник Андрея Ермака добавил, что российская экономика будет терять средства, людей и чувствовать войну на своей территории.

Михаил Подоляк объяснил, что План победы – это ответ, как сесть за стол переговоров, где ключевым будет международное право, и что надо для этого сделать в отношении России, а также, о чем должны говорить партнеры.

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Он объяснил, что ключевыми партнерами с точки зрения поставок оружия Украине являются США, Великобритания, Германия, Франция и Италия.

Советник главы Офиса Президента подытожил, что План победы конкретный и математически обоснованный. Поэтому партнерам надо решить, готовы ли они все вместе капитулировать. Ведь Украина капитулировать не будет.

Важно. Михаил Подоляк добавил, что Украина имеет подписанные гарантии безопасности с по меньшей мере 29 странами. Они предусматривают передачу Украине оружия.