Зеленский рассказал, как партнеры отреагировали на План победы

Команды союзников Украины начали работу после того, как ознакомились с Планом победы Украины. Сейчас страны Запада сосредоточились на деталях действенной поддержки.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде. Вместе с тем он добавил, что от некоторых партнеров часто слышать слово "переговоры".

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Как отреагировали страны Запада на План победы

По словам Зеленского, партнеры и союзники Украины отнеслись к Плану победы практически. Команды уже начали работать.

Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, – отнеслись к нему практично. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать,

– заявил президент.

Лидер Украины также подтвердил, что в четверг, 17 октября, представит План победы на заседании Европейского Совета. В то же время Зеленский отметил, что для него важно также рассказать о документе и в Верховной Раде.

"Но я хочу быть откровенным с вами относительно того, как ситуация сопровождается в определенной непубличной, в разноформатной коммуникации с Украиной. Мы слышим от партнеров некоторых такое слово как "переговоры" и значительно реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной", – сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что План победы состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. К секретным пунктам имеют доступ только некоторые партнеры. К примеру, известно, что доступ к третьему пункту Плана победы имеют только лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.