В США "не впечатлены", а у Орбана "ужас": как на Западе и в России отреагировали на План победы

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16 октября президент Зеленский представил План победы в стенах Верховной Рады, на следующий день украинский лидер уже рассказал о нем в Брюсселе. Перед этим детали Плана победы узнали лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также новый генсек НАТО и Папа Римский.

24 канал рассказывает, как Запад реагирует на эту амбициозную идею, а также – готовы ли страны мира присоединиться к ее реализации.

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Что предусматривает План победы

Приглашение Украины присоединиться к НАТО.

Усиление Сил обороны Украины, включая получение разрешения от союзников на использование их дальнобойного оружия на территории России, а также продолжение военных операций Украины на территории России во избежание появления обещанных Путиным буферных зон в Украине.

Сдерживание России с помощью неядерного стратегического пакета сдерживания, развернутого на украинской территории.

Совместная защита США и ЕС критически важных природных ресурсов Украины и совместное использование ее экономического потенциала.

Замена части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими солдатами (но только после окончания войны).

Три приложения к Плану остаются секретными и будут переданы отдельно соответствующим союзникам Украины.

Почему в Вашингтоне "не впечатлены" Планом Зеленского

Первые реакции на План победы были сдержанными и не официальными. Еще во время американского турне Зеленского местные СМИ начали писать, что якобы План не поразил Белый дом. Об этом прямо указали в конце сентября 2024 года в The Wall Street Journal. Издание традиционно цитировало якобы влиятельного анонима из Госдепа, который сказал следующее: "Я не впечатлен, там не так много нового".

Удивляться такой реакции, конечно, не надо, потому что эта история снова поднимает вопрос наличия политического лидерства США, с которым очевидно у нынешней администрации Белого дома большие проблемы. А План победы, как мы теперь знаем точно после выступления Зеленского в Киеве 16 октября, совершенно точно предусматривает не только мощь, но и решимость прежде всего от США.

Президент Зеленский проинформировал президента Байдена о своем плане достижения победы над Россией, и оба лидера поручили своим командам провести дальнейшие консультации относительно следующих шагов,

– реакция Госдепа США на обнародование Зеленским Плана победы 16 октября.

После этого администрация Байдена сразу объявила о новом пакете военной помощи на сумму 425 миллионов долларов. Похоже, чтобы перебить информационный повод.



Но послевкусие никуда не делось. Потому что после прочтения статьи The Wall Street Journal складывается впечатление, что американцы надеялись, что в Киеве какой-то ФОП в гараже уже доделывает "Звезду смерти". А оказалось, что Украина просто просит США взяться за ум и показать Путину, кто здесь сверхдержава. Причем даже не силой оружия, а пока что силой слова (что бы там не писал о его эффективности Лесь Подервянский).

Но это, похоже, категорически не входит в планы президента Байдена, который уже и не думает ни о каком политическом наследии, а, складывается впечатление, просто хочет досидеть свой срок без лишних движений.

Конечно, нежелание Украины с этим мириться вызывает раздражение США, поэтому анонимы и нашептывают о том, что "не впечатлены", а постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит повторяет мантру "не ко времени".

Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы продолжим разговоры с нашими друзьями в Украине о том, какими путями они могут двигаться в Альянс,

– госпожа посол Смит пытается избежать конкретики.

Как в ЕС отреагировали на План

Но, к несчастью Байдена и членов его команды, голос Зеленского звучит не сам по себе, а соединяется с европейским хором. Потому что там наконец осознали опасность России и очень обеспокоены желанием США умыть руки. Отсюда публичное давление на Белый дом и просто ястребиные заявления, за которые Украина и украинцы должны искренне поблагодарить своих европейских союзников.

Эта война никогда не должна была начаться, поэтому самое большое, к чему мы стремимся, – это мир. Я думаю, что в предложенном Плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Зеленским, что центральным пунктом для этого является членство в НАТО. Это самое важное страхование жизни, которое вы можете дать стране,

– премьер-министр Дании Метте Фредериксен 17 октября одобрительно реагирует на План победы накануне Саммита ЕС.

Мы можем реализовать план Зеленского. У нас есть возможность ускорить доставку и снять ограничения. У нас есть возможность предоставить гарантии безопасности, чтобы Россия больше не пыталась. Все это возможно. Выбор другого плана был бы выбором, о котором мы бы пожалели,

– глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х поддерживает позицию Украины.

Это надежный план победы Украины,

– министр иностранных дел Латвии Байба Браже в Х одобряет План победы.

Да, должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности. И, как я говорил ранее, это не потому, что мы хорошие друзья Украины, а потому, что безопасность Украины является нашей безопасностью... Теперь нам не надо колебаться. Не можем допустить, чтобы Украину постигла затяжная война, длящаяся годами. Как я заметил, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров – это победить на поле боя. Другого пути нет,

– глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель соглашается, что Украина нуждается в защите.

К слову, венгерский премьер-министр Виктор Орбан ожидаемо заявил, что изложенный накануне президентом Зеленским План победы вызывает у него "ужас", и объявил о намерениях продвигать идею переговоров Евросоюза с Россией. Он в очередной раз отметил, что ЕС должен пересмотреть свою "плохо организованную, плохо воплощенную, плохо просчитанную" стратегию в отношении Украины.

Реакция генсека НАТО Марка Рютте

Правда, далеко не всем удалось сохранить первоначальный кураж. Более того, он куда-то внезапно исчез, когда, например, тот же генсек НАТО Марк Рютте был поставлен перед фактом, что Украина хочет в Альянс, и очень быстро.

План имеет много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, чтобы увидеть, что мы можем сделать, а что не можем,

– Рютте реагирует на публичное объявление Зеленским Плана победы 16 октября.

Этот ответ со стороны выглядел как "посмотрим". И это совсем не то, чего хочет Украина. Но дело в том, что Рютте – это не НАТО, а некий медиатор и посредник между участниками Альянса, который вынужден искать компромиссы и действовать в соответствии со средней температурой в комнате.

Сейчас консенсус (но без Венгрии) заключается в том, что Украина будет в НАТО, но не так быстро. И задача Украины заключается в том, чтобы это время ожидания сократить.

На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас – о хронологии,

– тот же Марк Рютте о евроатлантических перспективах Украины.

Реакция России

В России в провозглашенном Зеленским Плане победы увидели, и вполне справедливо, большую угрозу для себя.

Он подталкивает НАТО к прямому конфликту с нашей страной,

– заявила журналистам спикер Министерства иностранных дел государства-агрессора Мария Захарова 16 октября.

Да, это именно оно, потому что только через ослабление России возможна украинская победа. А для этого Украине нужны ресурсы и защитный зонтик Североатлантического Альянса. Иначе Украина проиграет, следующими будут Молдова и Грузия, а надежды, что Путин на этом остановится, будут казаться еще наивнее, чем сейчас. Но тогда уже не будет существовать той армии, что должна усилить американские силы НАТО в Европе, о которой говорил Зеленский. И тогда Старый Свет рискует остаться один на один с диктатором.

Стоит напомнить, что угрозой НАТО Россия объяснила свое вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, а самому вторжению предшествовал ультиматум Путина к Альянсу с требованием отступить к границам 1990-х годов. Собственно, если верить российской пропаганде, в Украине Россия воюет именно с НАТО. Таким образом, в представлении "простых россиян" вступление Украины в Альянс вообще ничего не меняет. К этому их давно морально подготовила российская пропаганда.

Украина как инструмент решения российской проблемы

Украина предлагает решение проблемы и угрозы России, некую пошаговую стратегию. Для этого, как утверждает The Washington Post, в Брюссель вместе с Зеленским полетел министр обороны Украины Рустем Умеров. Он во время совместного ужина с иностранными коллегами должен представить секретную и очень подробную часть плана.

Многое будет зависеть от того, что думает об этом новая американская администрация, но я вижу, как дело движется с места, поэтому теперь разговор более серьезный,

– анонимный источник WP в НАТО о потенциальных позитивных изменениях для Украины.

В отличие от WP, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет не об осторожном оптимизме, а скорее о пессимизме относительно плана (неудивительно, потому что немецкие журналисты имеют перед глазами господина Щольца и его упорное сопротивление в вопросе "Таурусов"), констатируя, что с заявлениями Зеленского согласны украинцы, зато главное содержание Плана – требования к Западу.

Именно об этом пишет также издание The Washington Times:

Действительно, План победы господина Зеленского зависит от значительного притока дополнительной военной помощи от США и других стран НАТО. Предложение даже призывает к "помощи со стороны наших партнеров в комплектовании наших резервных бригад для Вооруженных Сил Украины" – шаг, который, как представляется, углубит прямое привлечение других западных государств к будущей безопасности Украины.

Сейчас в мире продолжается дискуссия по Плану победы: кто-то его критикует, кто-то хочет "пропетлять", однако постепенно формируется вполне правильный нарратив, что Россия – это общая проблема, а значит и решать ее надо совместно. Начать же нужно с приглашения Украины в НАТО. Украина к этому давно готова.