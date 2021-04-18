Россия свезла к границам с Украиной войско и технику. Украина и Запад предполагают возможное наступление. Виктору Медведчуку все чаще делают неприятные сюрпризы. В частности, санкции Совета нацбезопасности Украины.

Какие сюжеты стали самыми интересными и популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.

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Предполагают вероятное наступление России

Запад обеспокоен российским присутствием на границах Украины. В то же время Кремль оправдывается, что это якобы учения. Несмотря на такие заявления, масштаб операции давно не похож на обычную ротацию войск. Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Путину может быть выгодна очередная эскалация в Украине.

Что в России говорят о плане Путина: смотрите видео

Медведчуку объявили "войну"

Украинские власти объявили "войну" Виктору Медведчуку. Самым неприятным сюрпризом для него стало блокирование его телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина". Он потерял значительную часть аудитории, а вместе с этим – и поддержку избирателя.

Какие неприятные сюрпризы власть устраивает Медведчуку: смотрите видео

У России проблемы с квалифицированными военными

Россия свезла к границе с Украиной по меньшей мере 80 тысяч российских солдат. Они вооружены сотнями самолетов и российских ракет. Однако этого мало, чтобы прорвать оборону Украины.

В России возникли проблемы с военными: смотрите видео

Украинское оружие может заинтересовать Ближний Восток

ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия активно закупают оружие в Украине. Однако все не так просто, ведь конкуренция достаточно мощная. Приходится соревноваться на мировом рынке оружия и военной техники с США, Канадой и Европой.

У Украины активно закупают оружие: смотрите видео

Подросток создал уникальную систему для военных

18-летний Роман Андрущенко работал над созданием уникальной системы круглый год. Устройство рассчитано на то, чтобы безопасно передавать информацию между военными и следить за физическим состоянием отдельного бойца.

Уникальное изобретение 18-летнего украинца: смотрите видео