Росія звезла до кордонів з Україною військо та техніку. Україна та Захід припускають можливий наступ. Віктору Медведчуку все частіше роблять неприємні сюрпризи. Зокрема, санкції Ради нацбезпеки України.

Які сюжети стали найцікавішими та найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

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Припускають ймовірний наступ Росії

Захід занепокоєний російською присутністю на кордонах України. Водночас Кремль виправдовується, що це нібито навчання. Попри такі заяви, масштаб операції давно не схожий на звичайну ротацію військ. Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що Путіну може бути вигідна чергова ескалація в Україні.

Що в Росії говорять про план Путіна: дивіться відео

Медведчуку оголосили "війну"

Українська влада оголосила "війну" Вікторові Медведчуку. Найбільшим неприємним сюрпризом для нього стало блокування його телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна". Він втратив значну частину аудиторії, а разом з цим – і підтримку виборця.

Які неприємні сюрпризи влада влаштовує Медведчуку: дивіться відео

У Росії проблеми з кваліфікованими військовими

Росія звезла до кордону з Україною щонайменше 80 тисяч російських солдатів. Вони озброєні сотнями літаків та російських ракет. Однак цього замало, аби прорвати оборону України.

У Росії виникли проблеми з військовими: дивіться відео

Українська зброя може зацікавити Близький Схід

ОАЕ, Катар і Саудівська Аравія активно закуповують зброю в Україні. Однак все не так просто, адже конкуренція є досить потужною. Доводиться змагатись на світовому ринку зброї і військової техніки з США, Канадою і Європою.

В України активно закуповують зброю: дивіться відео

Підліток створив унікальну систему для військових

18-річний Роман Андрущенко працював над створенням унікальної системи цілий рік. Пристрій розрахований на те, щоб безпечно передавати інформацію між військовими та слідкувати за фізичним станом окремого бійця.

Унікальний винахід 18-річного українця: дивіться відео