В Україні фіксують рекордні показники захворюваності на COVID-19. Вже 12 областей і Київ опинились у червоній зоні карантину. Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із очільником США Джо Байденом через загострення війни на Донбасі.

Які сюжети стали найцікавішими та найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

Зверніть увагу МОЗ оновило карантинні зони: "жовтою" стала ще одна область

В Україні – рекордна захворюваність на COVID-19

В Україні – суттєве погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема спостерігається рекордна захворюваність та брак ліжок у лікарнях. Такими темпами всю країну можуть закрити на жорсткий локдаун.

Погіршення ситуації з COVID-19 в Україні: дивіться відео

Чого прагне Київ і що чекає Вашингтон

Розмова між двома очільниками держав відбулась 2 квітня 2021 року. Частину бесіди вони присвятили розвитку демократії в обох країнах. Також – поговорили про загострення на Донбасі.

Що означає розмова Зеленського і Байдена: дивіться відео

Епопея з відставкою Степанова

Ще наприкінці 2020 року під міністром охорони здоров'я Максимом Степановим сильно "хиталося крісло". Подейкували, що навіть знайшли йому наступника – головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. На усі чутки Степанов відповідав з посмішкою, запевняючи, що своїм місцем не поступиться.

Степанов не збирається йти з посади: дивіться відео

Найцікавіше про телеканал "Дом"

Вже понад рік зі скандалом відкритий державний телеканал "Дом" мовить для глядачів з тимчасово окупованих територій Донбасу. Створили його на базі колишнього державного. Керувати "Домом" призначили людей з оточення Володимира Зеленського. Один з них – Олексій Кірющенко.

Що відомо про телеканал "Дом": дивіться відео

Чого чекати українцям від вакцинації

В Україні з початку кампанії вакцинації від COVID-19 зробили вже понад 300 тисяч щеплень. Однак цей показник становить лише близько 1% від загальної кількості українців.

Колективний імунітет від COVID-19 чи ризик провалу вакцинації: дивіться відео