В Украине фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19. Уже 12 областей и Киев оказались в красной зоне карантина. Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с главой США Джо Байденом из-за обострения войны на Донбассе.

Какие сюжеты стали самыми интересными и популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.

Обратите внимание Минздрав обновил карантинные зоны: "желтой" стала еще одна область

В Украине – рекордная заболеваемость COVID-19

В Украине – существенное ухудшение ситуации с коронавирусом. В частности наблюдается рекордная заболеваемость и нехватка коек в больницах. Такими темпами всю страну могут закрыть на жесткий локдаун.

Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине: смотрите видео

Чего хочет Киев и что ждет Вашингтон

Разговор между двумя руководителями государств состоялся 2 апреля 2021 года. Часть беседы они посвятили развитию демократии в обеих странах. Также поговорили об обострении на Донбассе.

Что означает разговор Зеленского и Байдена: смотрите видео

Эпопея с отставкой Степанова

Еще в конце 2020 года под министром здравоохранения Максимом Степановым сильно шаталось кресло". Поговаривали, что даже нашли ему преемника – главного санитарного врача Виктора Ляшко. На все слухи Степанов отвечал с улыбкой, уверяя, что свое место не уступит.

Степанов не собирается уходить с должности: смотрите видео

Самое интересное о телеканале "Дом"

Уже более года со скандалом открытый государственный телеканал "Дом" вещает для зрителей с временно оккупированных территорий Донбасса. Создали его на базе бывшего государственного. Руководить "Домом" назначили людей из окружения Владимира Зеленского. Один из них – Алексей Кирющенко.

Что известно о телеканале "Дом": смотрите видео

Чего ждать украинцам от вакцинации

В Украине с начала кампании вакцинации от COVID-19 сделали уже более 300 тысяч прививок. Однако этот показатель составляет лишь около 1% от общего количества украинцев.

Коллективный иммунитет от COVID-19 или риск провала вакцинации: смотрите видео