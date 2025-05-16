План Путина потерпел поражение: Сибига оценил переговоры с россиянами в Стамбуле

Андрей Сибига оценил переговоры с россиянами, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. По словам главы МИД Украины, план Путина на этой встрече потерпел поражение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в фейсбуке.

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Что сказал Сибига о переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины отметил, что, если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, то в сухом остатке от переговоров в Стамбуле получила договоренность об обмене в формате "1 000 на 1 000".

1 000 наших людей – удалось договориться о возвращении. Это 1 000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл,

– отметил Сибига.

По вопросу прекращения огня глава МИД отметил, что российская делегация, которая была в Турции, не имела достаточных полномочий.

"И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов", – подчеркнул министр.

Относительно встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина Андрей Сибига отметил, что украинская сторона продолжит работать и давить, ведь в России решение принимает только Путин.

Глава украинского МИД подчеркнул, что российскому диктатору следует перестать избегать нашего президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу.

Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Для того, чтобы Россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем в дальнейшем убеждать наших партнеров в этом,

– отметил главный украинский дипломат.

Он подчеркнул, что встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Наоборот, по словам министра, она является свидетельством, почему оно нужно.

"Ну и наконец, план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение. Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий президента Дональда Трампа", – написал Андрей Сибига.

Глава МИД заверил, что Украина продолжит держаться своей линии и достигать своих результатов, в частности возвращать людей, добавляться тишины, безопасности и мира. Также продолжится и усиление Украины и нашей обороноспособности.

В конце концов Андрей Сибига отметил, что Владимир Зеленский за последние недели сделал очень правильные и продуманные шаги ради достижения интересов Украины, что отметили партнеры. Поэтому украинская команда продолжает работать, чтобы достичь мира.