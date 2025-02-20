До 30 тысяч военных и защита неба: в The Times рассказали о плане "сил успокоения" в Украине

Западные чиновники обнародовали свой план относительно "сил успокоения" в Украине. Он включает, в частности, отправку многотысячного войска.

Правда, разместить их планируют не на Востоке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на редактора The Times Ларису Браун.

Смотрите также Президент Литвы Науседа предложил Европе четкий план действий для поддержки Украины

Что предусматривает план "сил успокоения"

По словам редактора The Times, западные чиновники заявили о ️развертывании менее чем 30 тысяч военнослужащих под руководством Европы.

Однако, разместить их готовы в ключевых городах, портах и на критических объектах по всей стране, кроме восточной части.

П️лан также включает технический мониторинг границы, в частности, разведку, наблюдение, сбор разведданных, использование разведывательной авиации, спутников в космосе и беспилотников. Это нужно, чтобы обеспечить "полную картину того, что происходит".

Также Запад предлагает защиту воздушного пространства и "отслеживание и отражение этих атак", а также возобновление коммерческих полетов.

Утверждается, что защитным механизмом будут американские самолеты, базирующиеся в Румынии и Польше и которые "готовы ответить в случае необходимости". А также сухопутные силы на восточной границе ЕС, которые "готовы к передислокации".